Resta allerta maltempo sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Resta valida anche oggi l'allerta gialla per i forti temporali previsti sul Piemonte. Le precipitazioni più intense sono attese sul settore settentrionale e in particolare sul Verbano, spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Questa mattina la stazione meteo di Bognanco ha ricevuto 21,60 mm di pioggia.

Lo zero termico è in calo, a quota 3.300 metri. In alcune zone i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Domani rovesci e temporali dovrebbero spostarsi - prevede Arpa - sul sud del Piemonte. Da giovedì, con la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre, è atteso un rapido miglioramento.