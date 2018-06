Caccia, il Piemonte ha una nuova legge

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Via libera del Consiglio regionale del Piemonte, con 29 voti a favore, 17 contrari e due non votanti, alla legge sulla caccia. L'approvazione al termine di un lungo iter iniziato in Commissione a febbraio e due mesi fa in Aula.

"Le mie congratulazioni e il mio ringraziamento all'assessore Giorgio Ferrero e a tutti coloro che hanno collaborato - commenta il presidente Sergio Chiamparino - a cominciare dalla maggioranza, che ha avuto un forte ruolo propositivo, per dare al Piemonte una regolamentazione dell'attività venatoria, senza intenti punitivi verso i cacciatori e nel rispetto dell'ambiente e di tutti i cittadini".

Per Ferrero si tratta di una legge "innovativa ed equilibrata", che aumenta le specie protette, con attenzione alla fauna alpina, e vieta la caccia nelle domeniche di settembre. "Questa legge non fa scelte pro o contro la caccia, ma tenta di dare risposte ai problemi che le nuove sensibilità e la proliferazione incontrollata di alcune specie sta ponendo ai cittadini e ai territori".