Aiutaci ad aiutarti, per amanti montagna

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e l'assessore regionale alla Montagna, Alberto Valmaggia, hanno incontrato i presidenti delle Aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, unitamente al Soccorso Alpino e Speleologico piemontese. Nell'incontro, a margine dei lavori del Consiglio regionale, è stato presentato loro il progetto 'Aiutaci ad aiutarti in montagna'.

L'iniziativa è promossa in avvio della stagione escursionistica estiva per aumentare l'efficacia e la tempestività negli interventi in caso di necessità. Con questo intento è stato predisposto un modulo da lasciare sul cruscotto dell'auto e/o presso i rifugi dove si transita, nel quale si forniscono le informazioni essenziali per essere rintracciati e indirizzare i soccorsi in caso di allarme e/o mancato rientro.