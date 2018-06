Lanciata da auto in corsa, morta 20enne

Una ragazza albanese di 20 anni è morta all'ospedale di Moncalieri, dove era stata ricoverata sabato notte. A dare l'allarme, sulla tangenziale Sud di Torino tra Stupinigi e La Loggia, era stato un automobilista: "Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall'auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare". Sul posto intervengono la polizia stradale e il 118, ma il trasporto in ospedale si rivela inutile. Del caso si occupa la Questura di Torino. Dai primi accertamenti sembra che la vittima fosse una prostituta.

La giovane è morta ieri sera in ospedale, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Secondo i medici, prima di essere scaraventata giù dall'auto sarebbe stata anche picchiata. Un aiuto alle indagini, che la squadra mobile sta portando avanti nel massimo riserbo, potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sicurezza: anche se la zona in cui è stata trovata la giovane era molto buia, si cerca di individuare l'auto da cui è stata lanciata.