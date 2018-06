Ubriaco e contromano uccide 42enne

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 10 GIU - I carabinieri di Sanremo hanno arrestato per omicidio stradale un automobilista piemontese di 62 anni di Limone Piemonte (Cuneo) che la scorsa notte sull'Aurelia guidando ubriaco e contromano ha travolto e ucciso un uomo di 42 anni a bordo di un motocarro. L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte sul torrente Argentina.

L'uomo arrestato era alla guida di una vettura "Fiat Sedici".

Ha travolto e ucciso Massimiliano "Massy Spillo" Anfossi, 42 anni, originario di Taggia, abitante a Sanremo, che viaggiava a bordo di un motocarro "Ape".

L'automobilista, che è rimasto ferito in modo non grave ed è ricoverato in ospedale, è poi andato a sbattere frontalmente contro una vettura Audi. E' anche probabile che viaggiasse velocità sostenuta, visto che il motocarro è rimasto accartocciato e il suo conducente sbalzato dall'abitacolo.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.