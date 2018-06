Tornano forti temporali e grandine

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Dopo una breve pausa nelle prossime ore tornerà il maltempo in Piemonte, compresa la Valle di Susa dove stanno continuando le operazioni di pulizia e ripristino dopo la colata di fango e detriti che giovedì ha colpito la regione S.Lorenzo a Bussoleno (Torino). Già nel pomeriggio di oggi Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede "rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e pedemontane, di intensità moderata o localmente forte, in spostamento sulle pianure centrali e settentrionali". In serata e nella notte sono possibili grandinate e forti raffiche di vento.

La fase di maltempo proseguirà fino a mercoledì, con la previsione per domani di temporali diffusi, "localmente anche molto forti sulle pianure centrali e sul settore settentrionale della regione", grandinate e forti raffiche di vento. Temporali forti anche martedì, specie sul Verbano, nel nord della regione, maltempo più attenuato mercoledì.