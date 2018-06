Carabinieri salvano cucciolo capriolo

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Questa mattina a Tavagnasco, in località Piani, i carabinieri di Settimo Vittone, su segnalazione di alcuni passanti, hanno salvato un cucciolo di capriolo. Era solo ed impaurito, in grave pericolo perché abbandonato al centro della carreggiata, da dove non riusciva a spostarsi perché non ancora in grado di camminare. I militari sono subito intervenuti per mettere al sicuro il cucciolo, che adesso si trova in caserma in attesa di essere affidato agli enti preposti.