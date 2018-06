Mondovì, a scuola si va in trattore

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 9 GIU - All'ultimo giorno di scuola si va in trattore. Succede a Mondovì (Cuneo) nell'istituto agrario Giolitti-Bellisario dove stamani, nel rispetto di quella che ormai è diventata una tradizione, numerosi diplomandi, tutti patentatii, si sono presentati a lezione alla guida del mezzo.

I trattori, nuovi fiammanti, si sono schierati poco dopo le 7:30 nell'area di parcheggio di un supermercato in via Cuneo.

"Sono tutti di famiglia, nel senso che sono delle aziende agricole dei nostri genitori" ha spiegato un giovane. Poi è partito il corteo, con tanto di scorta di vetture con lampeggiante giallo sul tettuccio. E qualche padre al seguito per controllare che tutto procedesse per il meglio.