Migranti, Saluzzo accoglie stagionali

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 9 GIU - Sono ospitati nell'ex caserma Filippi di Saluzzo, i migranti che ogni anno raggiungono la cittadina della provincia di Cuneo in cerca di un lavoro stagionale della raccolta della frutta. La struttura può ospitare fino a 368 persone. Per accedervi occorre registrarsi ed essere in regola coi documenti. La gestione del campo è affidata alla cooperativa Armonia, con il controllo costante delle forze dell'ordine.

"Lo scorso anno - ricorda l'assessora regionale alle Pari opportunità Monica Cerutti, che ha visitato il centro - si era creata una situazione ingestibile", con decine di migranti stagionali accampati in tende di fortuna e, sotto i viali del foro boario, una vera e propria 'bidonville'. "Questa non è la soluzione del problema, ma un passo in avanti importante - aggiunge il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni - Grazie alla sinergia tra i Comuni del territorio, Regione, associazioni ed enti diamo una sistemazione dignitosa per chi viene a Saluzzo in cerca di lavoro nel comparto frutticolo".