Lavazza rende informale l'alta cucina

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - "Sapori tradizionali serviti con un 'pizzico di magia', in un locale innovativo e fortemente italiano". Lo chef modenese Federico Zanasi, 43 anni, riassume così lo spirito di Condividere, il ristorante della Nuvola Lavazza, nuova sede della storica azienda di caffè, che apre al pubblico domani a Torino.

Nel locale "l'alta cucina si fa informale". E non è un paradosso. "C'è l'idea che l'alta gastronomia debba essere fredda, ingessata - commenta Zanasi - Noi, grazie al concept sviluppato dallo chef Ferran Adrià (che da molti anni collabora con Lavazza ndr), mettiamo in tavola la condivisione". Il pasto è un momento fondamentale nelle relazioni tra le persone. "Ecco perché - sottolinea lo chef - tutto è pensato per creare un clima in cui la gente può ritrovare l'atmosfera del pranzo in famiglia della domenica, tipico della tradizione italiana".