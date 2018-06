Una mostra insegna l'educazione civica

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Diventa una mostra il libro 'L'Europa sono io. Una guida alla cittadinanza attiva' di Simone Fissolo, edito dalla casa editrice Il Pennino: 14 pannelli, ognuno con una vignetta, per spiegare, attraverso l'umorismo e le illustrazioni di Mirko Della Battista gli strumenti della partecipazione civica.

Il target a cui si rivolge la mostra 'Marco sono io' - da lunedì 11 giugno fino al 24 giugno, presso il centro servizi Vol.To, in via Giolitti, a Torino - è quello degli studenti liceali, che spesso non conoscono i diritti e doveri del cittadino e i regolamenti di Comune, Regione, Stato, Comunità europea e Onu. Marco infatti un ragazzo di 17 anni che, grazie alla guida dell'autore del libro, scopre se stesso e la comunità in cui vive. "Persone ausilio del disegno cerchiamo di raggiungere il maggior numero di ragazzi. L'obiettivo è portare questa mostra nelle scuole", spiega Dino Aloi che ha curato i testi della mostra.