Tazzina interattiva guida museo Lavazza

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Dalla cambiale di 50 lire del 1885 firmata da Luigi Lavazza al caffè bevuto in orbita grazie alla prima macchina espresso a capsule progettata per lo spazio. Un viaggio in oltre 120 anni di storia, guidati da una speciale tazzina interattiva. E' il Museo Lavazza, che apre al pubblico nella Nuvola, nuova sede dell'azienda inaugurata lo scorso aprile.

Il percorso attraversa cinque gallerie: Casa Lavazza, con l'album di famiglia e le immagini d'archivio, La Fabbrica sulla produzione del caffè, La Piazza che celebra il rito del caffè, L'Atelier che ricorda uno studio fotografico con i mitici Caballero e Carmencita e il Paradiso della pubblicità, e L'Universo, spazio onirico dove il visitatore si immerge in un'esperienza multimediale a 360 gradi. Il percorso si conclude con la degustazione di una ricetta speciale di coffee design.

Infine lo store, con i gadget che raccontano le icone della dell'azienda. Ricco l'impianto multimediale con testi della Scuola Holden e supervisione di Alessandro Baricco.