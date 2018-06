Sciopero Gtt, per sindacati adesione 60%

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Ha superato il 60% con una punta dell'80% all'officina del Gerbido - secondo i sindacati autonomi Faisa Cisal e Fast Confsal - l'adesione del personale viaggiante di bus e tram Gtt allo sciopero di 24 ore per dire no ai 260 licenziamenti previsti dall'azienda del trasporto pubblico locale e chiedere maggiore certezza sul futuro. Secondo Gtt, invece, l'adesione è stata del 34% tra il personale viaggiante, del 21% se si considerano tutti i dipendenti. La metropolitana è rimasta sempre in funzione.

Un presidio di lavoratori si è formato davanti al Comune di Torino, dove una delegazione è stata ricevuta dall'assessore ai Trasporti, Maria Lapietra. "Nel corso dell'incontro il Comune si è detto pronto a chiedere all'azienda di ritirare i licenziamenti - annuncia Fabio Cermenati della Fast Confsal - E di ripristinare condizioni che permettano di riprendere il dialogo".