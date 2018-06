Regione ricorda Gian Paolo Brizio

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - La Regione Piemonte ha ricordato oggi Gian Paolo Brizio, presidente dell'ente dal 1990 al 1995, esponente di spicco della Dc, politico cattolico stimato e rispettato anche dalle opposizioni a 10 anni dalla scomparsa, con un incontro a Palazzo Lascaris.

Tra i tanti a ricordarne l'impegno politico, l'onestà intellettuale e l'attaccamento al territorio (cominciò come sindaco di Ciriè per diventare poi consigliere provinciale e regionale, assessore regionale e infine presidente della Regione), c'erano anche l'attuale presidente Sergio Chiamparino e il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia.

"Credeva nella politica che nasceva dai bisogni del territorio, ho imparato molto da lui", ha detto Quaglia.

"Ricordare Brizio - ha affermato Chiamparino - significa ricordare una nobiltà politica che solo apparentemente sembra antica. Fu al timone della Regione in un momento di grande cambiamento simile a quello in corso. Ma il cambiamento non deve mai travolgere le istituzioni, ma accompagnarle".