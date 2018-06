(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Il Liverpool saluta Emre Can. A comunicarlo attraverso la pagina Twitter è stata proprio la società inglese, che ha salutato sia il centrocampista tedesco sia l'ex compagno di squadra Jon Flanagan: "Entrambi lasceranno il club dopo la conclusione del contratto - si legge nel tweet dei Reds -. Tutti quanti al Liverpool Football Club ringraziano i calciatori per il loro contributo e gli augurano le migliori fortune per il futuro". Che per Emre Can è sempre più bianconero.