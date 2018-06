Frana Val Susa, sfollati fuori casa

Sono 130 le persone evacuate a Bussoleno dove proseguono le operazioni per lo sgombero del fango che ha invaso il paese della Valle di Susa per la frana di ieri pomeriggio. Sono settanta i volontari della Protezione Civile regionale al lavoro: cinquanta dell'Aib e venti del Coordinamento Regionale. Operano con 20 mezzi: sette minipale, dieci motopompe, un autocarro e tre escavatori. E' in corso, intanto, il sopralluogo dell'assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, con la sindaca Anna Maria Allasio e amministratori locali di Bussoleno, per accertare i danni provocati dalla frana e fare il punto della situazione.