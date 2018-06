Fondi Piemonte, decine inviti comparire

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Alcune decine di inviti a comparire sono stati spiccati dalla procura di Torino in un nuovo filone d'inchiesta sulla Rimborsopoli dei consiglieri regionali del Piemonte. Il periodo al vaglio dei magistrati è quello tra il 2008 e il 2010, quando la giunta era guidata da Mercedes Bresso.

Secondo le prime informazioni la Bresso non è tra i destinatari del provvedimento. Si procede per peculato.



Gli inviti a comparire spiccati dalla Procura di Torino nell'ambito del nuovo filone di inchiesta sulla Rimborsopoli dei consiglieri regionali del Piemonte hanno interrotto il corso della prescrizione. Il periodo preso in esame dai magistrati inquirenti e quello fra il 2008 e il 2010. I provvedimenti sono in corso di notifica a personaggi politici che all'epoca componevano le forze sia di maggioranza che di opposizione.