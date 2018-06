Comunali test nuovo governo, al voto 100 mila piemontesi

Sono 63 i Comuni che devono rinnovare in Piemonte le rispettive amministrazioni. Alle urne, domenica 10 giugno dalle 7 alle 23, sono chiamati 108.831 elettori piemontesi. L'eventuale ballottaggio, il 24 giugno, solo a Ivrea e Orbassano, gli unici Comuni al voto con più di 15 mila abitanti.

L'area metropolitana di Torino è quella con il maggior numero di Comuni al voto (15); seguono la provincia di Vercelli (13), Cuneo (12), Alessandria (7), Verbano-Cusio-Ossola (5), Asti (4), Novara (4) e Biella (3).

Si vota per la prima volta, perché Comuni di nuova istituzione, a Alluvioni Piovera e Cassano Spinola (Alessandria), e in provincia di Vercelli a Alto Sermenza e Cellio Con Breia.

A tre mesi dalle elezioni politiche, il voto di domenica rappresenta il primo test per valutare le reazioni degli elettori alle alleanze che sostengono il nuovo governo. Il Movimento 5 Stelle guarda, in particolare, a Ivrea, città adottiva di Davide Casaleggio e roccaforte della sinistra, dove punta al ballottaggio al pari del candidato di Lega e Forza Italia.

Dopo dieci anni di centrodestra, i candidati sindaco a Orbassano sono ben sette, tra cui Cinzia Bosso, moglie del sindaco uscente Eugenio Gambetta. E' appoggiata da Forza Italia, Udc e quattro liste civiche, ma non dalla Lega, che non ha condiviso la scelta del candidato sindaco.

E' ancora minorenne il candidato sindaco più giovane d'Italia, Andrea Cantoni, coordinatore provinciale degli studenti della Lega nel Canavese che corre per la poltrona di primo cittadino di Salerano Canavese, 522 abitanti nel Torinese.(ANSA).