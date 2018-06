Caccia, protesta contro legge Piemonte

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Arrivano da tutta Italia i cacciatori, circa 5 mila, che manifestano nel centro di Torino contro la nuova legge sulla caccia della Regione Piemonte, considerata "troppo restrittiva e penalizzante" perché limita le specie cacciabili e riduce il calendario venatorio.

"Siamo costretti ad agire - spiega Mauro Giolito presidente comunale della sezione Libera Caccia di Cigliano - per l'ennesima provocazione della Regione nei confronti della caccia che è un'istituzione nazionale a cui tutti dobbiamo avere diritto. Il Piemonte - aggiunge - ha sempre avuto regole più restrittive rispetto ad altre regioni e noi chiediamo non solo di rivedere la legge che vogliono approvare, ma anche di uniformarsi alle altre regioni perché la nostra attività è sempre stata penalizzata".

Una delegazione di cacciatori è stata ricevuta in Regione.