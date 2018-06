Biennale Democrazia, Visibile invisibile

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - È dedicata al tema 'Visibile Invisibile', ovvero al mare magnum delle informazioni che circolano ovunque, mettendo sotto i riflettori alcuni temi e in totale ombra altri anche se meritevoli, la 6/a edizione di Biennale Democrazia 2019, a Torino dal 28 al 31 marzo.

L'hanno presentata oggi al Polo del '900 l'ideatore e presidente Gustavo Zagrebelsky, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il direttore Gabriele Magrin.

"Abbiamo pensato a questo tema - ha detto Zagrebelsky - per penetrare nella pancia del mondo in cui stiamo vivendo, offrendoci come luogo di discussione sul desiderio di apparire al centro della scena pubblica e su coloro, che per forza o per scelta restano invisibili".

La sindaca Appendino ha sottolineato il successo della scorsa edizione delle due call, riproposte quest'anno, rivolte a cittadini e organizzazioni culturali per partecipare attivamente a BD. "La gente ha voglia di partecipare, basta darne loro possibilità, annullando anche il gap tra centro e periferie".