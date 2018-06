Balon Mundial, 40 squadre di migranti

(ANSA) - TORINO - 8 GIU - Torino ha i suoi Mondiali di calcio, pensati per fare dello sport un veicolo di integrazione.

Dal 16 giugno al 29 luglio si gioca la 12/a edizione di 'Balon Mondial', con 32 squadre maschili e 11 femminili rappresentanti di 30 comunità di migranti e una rappresentanza di rifugiati del 'Centro Fenoglio', selezionata attraverso la seconda edizione del torneo 'Football Communities'.

Il torneo è stato presentato al Museo Egizio, luogo simbolo di inclusione sociale e culturale, ancor di più dopo le polemiche dell'inverno per l'iniziativa dedicata ai visitatori di lingua araba.

"Gli azzurri non giocano i Mondiali Fifa, ma a Torino, in Italia, si disputa la 12/a edizione della coppa delle comunità migranti Balon, un evento che fa proprio più che mai lo spirito dello sport che è far incontrare le persone e includere", ha sottolineato Evelina Christillin, presidente del Museo e consigliera Fifa. 'Balon Mondial' ha anche il sostegno di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale italiana.