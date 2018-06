Aeroporto Torino,nuovo volo Torino-Atene

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - L'aeroporto di Torino ha accolto oggi con il tradizionale arco d'acqua dei Vigili del Fuoco l'arrivo del primo volo da Atene di Aegean per il nuovo collegamento estivo tra Torino e la capitale greca.

L'inaugurazione del nuovo volo è stata festeggiata anche con una scenografica torta decorata con motivi greci per tutti i passeggeri. All'evento ha partecipato Sandro Melis, country manager Italia della compagnia. Sulla rotta è impiegato un aeromobile Airbus 319 da 144 posti.

Sono previsti due voli settimanali per tutta l'estate, con possibilità di proseguire verso Creta, Mykonos, Rodi e Santorini.