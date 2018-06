Witt Italia, 2 milioni nel torinese

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Witt Italia Group, presente nel settore del benessere naturale dal 1970, archivia il 2017 con un fatturato di 15,7 milioni, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. Il Gruppo di Poirino (Torino) ha visto crescere parallelamente anche l'organico: i dipendenti (+10%) hanno raggiunto le 50 unità, mentre il personale esterno addetto alla vendita diretta (+20%) ha toccato il record di 6.000 unità, consulenti di cosmetica naturale ed ecologia domestica sull'intero territorio nazionale.

Per rispondere alla domanda in crescita, Witt Italia Group ha stanziato un investimento di circa 2 milioni di euro per l'ampliamento del sito in provincia di Torino. Sul terreno di oltre 5.000 mq adiacente allo stabilimento produttivo, è sorto un nuovo edificio di circa 2.200 mq, che porta la superficie coperta da 4.600 a 6.800 mq. Sarà adibito a ufficio spedizione merci e l'azienda sta studiando un nuovo layout semi-automatico per rendere più veloce il servizio al cliente finale nel processo di spedizione ordini.