Turin Coffee, domani al via Salone Caffè

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Si alza domani il sipario, in piazza Carlo Alberto, sulla prima edizione del Turin Coffee, il Salone Internazionale del Caffè, manifestazione gratuita che fino a domenica permetterà di gustare i caffè di 12 torrefazioni.

Saranno raccolti fondi per 2 onlus piemontesi, CasaOz, che accoglie bambini e giovani che affrontano la malattia e le loro famiglie, e 1 Caffè, che replica in digitale un gesto comune come quello del caffè sospeso.

Il Turin Coffee nasce su iniziativa di tre grandi aziende - Lavazza, Caffè Vergnano e Costadoro - che hanno coinvolto le piccole torrefazioni locali e Sca Italy, Specialty Coffee Association, autorità di riferimento a livello internazionale.

La kermesse è nel calendario del Bocuse d'Or Europe Off 2018.

"Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto. E' un'occasione importante non solo per raccontare la storia della nostra azienda di famiglia fortemente radicata nel territorio, ma anche per fare cultura su una bevanda che è tra le più bevute nel mondo", spiega Carolina Vergnano.