Torino: Ndong e Peres a un passo

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Cambia marcia il mercato del Torino, impegnato nella costruzione della squadra affidata al confermato Mazzarri. Dal gabonese Didier Ndong, la cui trattativa secondo il Sunderland Echo si sarebbe conclusa per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro, al ritorno di Bruno Peres fino alla trattativa per il centrale brasiliano Verissimo.

Il ds Petrachi è molto attivo: l'obiettivo è consegnare la squadra al gran completo a Mazzarri in vista del ritiro di Bormio (8-22 luglio). Per Ndong, centrocampista in forza al Sunderland, la trattativa sarebbe in fase di chiusura stessa situazione per Bruno Peres, che tornerebbe a vestire la maglia del Torino dopo la controversa esperienza romana. Peres si adatterebbe alla perfezione al 3-5-2 di Mazzarri e andrebbe a sostituire De Silvestri, la cui posizione è in bilico dopo le avance del Newcastle, pronto a spendere 10 milioni per il laterale. In difesa si punta Verissimo, difensore centrale 22enne del Santos: Petrachi prova a limare il prezzo del cartellino, circa 15 milioni.