Torino, domani sciopero mezzi Gtt

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - È previsto per domani lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici Gtt, indetto dai sindacati autonomi Faisa Cisal e Fast Confsal e dalla Usb. Alla protesta ha aderito anche Confintesa. Alle 10 è previsto un presidio davanti al Comune di Torino. Bus e tram circoleranno regolarmente nelle fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

"La sindaca e la sua maggioranza, disattendendo ogni promessa fatta proseguono sullo scellerato tentativo di far pagare a cittadini e lavoratori il prezzo di anni di mal gestione e non si curano minimamente del fatto che 260 famiglia rischiano di perdere il proprio reddito. Riprenderemo il dialogo solo se saranno ritirati i licenziamenti", sottolineano i sindacati che invitano i cittadini "a manifestare per difendere il trasporto pubblico locale".

Uno sciopero di 4 ore è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per il 22 giugno.

L'amministrazione comunale, in concomitanza dello sciopero, ha deciso di sospendere la Ztl centrale.