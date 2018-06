Tav, Regione 'convoca' parlamentari

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Un incontro per discutere di "interventi e priorità" nelle infrastrutture, a partire dalla nuova ferrovia Torino-Lione, con tutti i parlamentari piemontesi. È l'invito che il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha rivolto e senatori eletti il 4 marzo scorso. L'incontro è stato programmato il 18 giugno nel Palazzo della Regione. Lo si è appreso a margine dell'arrivo della 'talpa' Masha alla stazione Lingotto della Metro 1 di Torino.

Chiamparino ha ribadito "l'importanza strategica di un'opera come la Tav, importante per l'intero Paese e per il Piemonte, che si deve dotare di grandi infrastrutture per lo sviluppo economico. La Tav - ha aggiunto - non ha solo un valore trasportistico, ma anche ambientale perché si vuole dare un contributo significativo alla lotta all'inquinamento bisogna favorire lo spostamento del traffico, in particolare di quello delle merci dai mezzi su gomma alla ferrovia, ma la ferrovia deve essere competitiva".