Romanzo anticipò delitto, nuovo processo

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Si è aperto a Torino il nuovo processo d'appello a Daniele Ughetto Piampaschet, l'aspirante romanziere accusato dell'omicidio di una giovane prostituta nigeriana, sua amica. Il corpo era stato ritrovato nel febbraio 2012 sul greto del Po, proprio come nel suo romanzo 'La rosa e il leone'. Nell'ottobre 2016, la prima sezione penale della Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, che il 30 giugno 2015 l'aveva condannato a 25 anni e mezzo per omicidio volontario. In primo grado, Piampaschet, che si è sempre detto innocente, era stato assolto.

Per l'uomo non è in corso alcuna misura cautelare, se non il ritiro del passaporto. La Procura Generale ha chiesto l'audizione di 4 testimoni conoscenti della vittima, ritenuti inattendibili in primo grado e attendibili in secondo, che però potrebbero non essere reperibili, e l'interrogatorio dell'imputato. L'avvocato difensore, Stefano Tizzani, ha chiesto di risentire i familiari di Piampaschet.