Provinciale 50 riapre tra Ceresole-Serrù

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Sono terminati i lavori di sgombero neve sulla provinciale 50 tra Ceresole Reale e il Serrù, alle pendici del Gran Paradiso.

La circolazione resta bloccata, invece, sulla stessa provinciale, tra la diga del Serrù e il colle del Nivolet a causa della neve abbondante che, per il momento, rende difficoltose le operazioni di pulizia della carreggiata stradale. Lo ha comunicato questa mattina la Città metropolitana di Torino. Da domani sarà possibile raggiungere il Serrù. Per i restanti sette chilometri in quota è prevista la riapertura nelle prossime settimane, compatibilmente "con il procedere delle operazioni di sgombero neve, pulizia e messa in sicurezza della strada".