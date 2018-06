Prima supercar di Adler e Up Design

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - La one-off Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001, supercar su base Alfa Romeo 4c, è il primo frutto della partnership tra il gruppo Adler e Up Design, l'azienda di Umberto Palermo. La supercar, presentata al Salone Parco Valentino, ha un acquirente: un collezionista italiano al quale sarà consegnata entro l'anno.

"Il rapporto con Umberto nasce da lontano, mi colpì il suo stile unico. Abbiamo atteso il momento della sua maturità professionale per creare una bella partnership e un nuovo polo dell'automotive tutto Made in Italy", spiega Paolo Scudieri, presidente di Adler. "Non ci fermiamo qui. Sono già in fase di sviluppo - afferma Palermo - altre auto che trattano il tema dell'ecocompatibilità ma non rinunciano all'eleganza e ai tratti di Mole Costruzione Artigianale 001. Continueremo a presentare ogni anno una novità, come in questi otto anni".

Adler, che ha sede a Ottaviano (Napoli), supera i 10.000 dipendenti con un giro d'affari di oltre 1,5 miliardi e 80 stabilimenti nel mondo.