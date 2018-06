Metro, 'Masha' completa galleria sud

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Un applauso e un sospiro di soddisfazione hanno accolto oggi il crollo del diaframma della galleria di fronte al Lingotto sotto la spinta della talpa 'Masha'. La grande fresa meccanica questa mattina ha completato lo scavo, iniziato il 21 novembre, degli ultimi 690 metri di galleria dalla stazione Italia 61-Regione Piemonte a Lingotto.

Nel suo percorso ha posizionato 492 anelli, per un totale di 2mila 952 conci, arrivando, nella sua performance migliore, a posizionarne 15 in un giorno, corrispondenti a 21 metri di scavo.

Nel lavoro su questa tratta sono state 135 le tonnellate di terra estratte; la talpa che ha anche superato il sottopasso Lingotto a una profondità di quasi 30 metri. Ora la Tbm 'Masha' verrà smontata ed estratta dal tunnel e a quel punto partiranno i lavori di completamento delle stazioni, del piano di rotolamento dei treni e per gli impianti di sistema necessari per il funzionamento dei treni in galleria.