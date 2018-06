Gourmet Expoforum, 220 aziende a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - La Coppa del Mondo di Pasticceria e le selezioni europee del Bocuse d'Or, dal 10 al 12 giugno a Torino sono ospitate da Gourmet Expoforum, il salone biennale professionale per gli operatori del settore Ho.re.ca e Food & Beverage, con 220 espositori e 80 incontri formativo, organizzato da Lingotto Fiere.

Il salone è articolato in due sezioni: lo spazio 'expo' presenta le novità di tecnologie, macchinari, attrezzature, arredi e servizi, prodotti di ristorazione, bevande, vino, liquori, caffè, tè e infusi, pasticceria e gelateria. In parallelo, c'è il programma 'forum', un palinsesto di oltre 80 appuntamenti formativi. A coordinare le sessioni sulla ristorazione è l'Accademia Bocuse d'Or Italia con il suo direttore, lo chef Luciano Tona. Altri incontri sono curati da Metro e Slow Food. Un'intera aula didattica curata dall'Associazione Pièce è destinata al mondo dolciario, i barman Fib organizzano dimostrazioni di mixology; Sca Italy gestisce l'aria l'area caffè, Fipe quella dedicata ai pubblici esercizi.