Corso su film amatoriali per 'under 35'

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Dieci giovani artisti saranno selezionati a livello nazionale entro il 29 giugno per partecipare al corso di perfezionamento Re-framing home movies, che consente di acquisire competenze tecniche e artistiche per analizzare e trattare film amatoriali. Il bando è aperto a filmmaker, archivisti e ricercatori under 35. Le sedi dei workshop, che si terranno da settembre fino a febbraio del 2019, sono Bergamo, Torino e Cagliari.

Il progetto, realizzato con il sostegno di Mibact e di Siae, nell'ambito dell'iniziativa Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura, è promosso da Archivio Cinescatti/Lab 80 film (Bergamo), Cineteca Sarda/Società Umanitaria (Cagliari) e Archivio Superottimisti/Associazione Museo Nazionale del Cinema (Torino), che metteranno a disposizione le proprie collezioni di film di famiglia. Un patrimonio di film amatoriali girati in pellicola nei formati ridotti 9,5mm Pathé Baby, 16mm, 8mm, Super8 tra gli anni '20 e gli anni '90 del Novecento da cineamatori e cineamatrici.