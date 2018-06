Corpo in vallone, era cercatore funghi

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Il cadavere di un uomo è stato trovato, questa mattina dai vigili del fuoco, a Pinasca, in Val Chisone, al fondo di un vallone scosceso, a quota 1090 metri.

Si tratta idel pensionato di 79 anni, disperso da domenica scorsa, quando si era allontanato da casa per cercare funghi. Le operazioni di recupero, in cui sono impegnati i vigili del fuoco, i volontari dell'Aib (corpo antincendi boschivi) e la Croce Rossa, richiederanno molto tempo. A quanto si apprende, l'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio ed essere caduto nel vallone.