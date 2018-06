CanelliVinCanta, 3 giorni di festa

(ANSA) - ASTI, 7 GIU - Tre giorni all'insegna delle bollicine italiane, con musica, artisti di strada e gastronomia a Canelli, Comune spumantiero dell'Astigiano e nelle sue cattedrali sotterranee, da cui partì l'idea della candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Si chiama 'CanelliVinCanta' la prima edizione della rassegna che si svolge dal 15 al 17 giugno, presentata oggi in Comune.

Organizzata dall'Enoteca regionale locale, con le storiche cantine Bosca, Gancia e Coppo "celebriamo le eccellenze del territorio - ha detto il presidente della provincia di Asti e sindaco di Canelli Marco Gabusi - ma grande spazio lo avranno anche i nostri giovani produttori che sono partiti da Canelli e si sono distinti a livello nazionale e internazionale per le loro capacità". A loro è dedicata l'Arena dei talenti (17/06): "un momento in cui potranno raccontarsi e al tempo stesso confrontare le rispettive esperienze".