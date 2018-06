Alpitour, 15 mln nei posti di Montalbano

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - VOIhotels, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour, ha inaugurato il VOI Marsa Siclà Resort a Scicli, vicino ai set della fiction del Commissario Montalbano.

L'investimento è di quasi 15 milioni per l'acquisto e la ristrutturazione della proprietà, di cui 4 per il restyling. "Non vogliamo proporre solo hotel 5 stelle - spiega Paolo Terrinoni, ad di VOIhotels - ma offrire gioielli in località italiane iconiche, entrate nell'immaginario comune. L'obiettivo è arricchire la suite di alberghi lifestyle e raggiungere una collezione di 12 strutture per fare un lavoro strutturato con il cliente straniero. Stiamo valutando mete come la Costiera Amalfitana, Firenze, Venezia". "C'è la riscoperta di uno spirito di unità della Sicilia del sud est che sta riportando i giovani in queste terre", osserva il sindaco di Scicli Enzo Giannone.

VOIhotels ha 14 strutture e circa 3.600 camere. Nel 2017 ha registrato un fatturato di 65 milioni e le aspettative per il 2018 sono di raggiungere i 90/95 milioni.