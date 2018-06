Torino,arte entra all'ospedale Sant'Anna

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - L'arte entra al Sant'Anna di Torino, ospedale tra i più grandi d'Europa per ginecologia e ostetricia, con oltre 7.000 parti l'anno e genitori provenienti da 90 Paesi.

E' stato inaugurato oggi il nuovo reparto universitario ripensato nei colori e negli spazi, con opere d'arte alle pareti secondo il progetto artistico autoriale di Massimo Barzagli intitolato 'Save our Flowers'.

In tutto sono 1.750 i metri quadri con 35 posti letto, 15 camere doppie e 5 singole. Sarà operativo in settimana. "Un progetto che conferma e rilancia l'eccellenza di questo ospedale - ha detto Silvio Falco, neo direttore generale della Città della Salute - un vero fiore all'occhiello che va nel senso dell'attenzione alle persone e alla cura a 360 gradi, anche con l'ausilio della cultura e della bellezza".

I lavori, durati due anni e costati quasi 2,5 milioni di euro, sono stati finanziati da Città della Salute, Compagnia di San Paolo e Fondazione Medicina a Misura di Donna.