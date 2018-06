Torino, riapre la Murazzi Student Zone

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - A un anno e mezzo dall'esondazione del Po che la rese completamente inagibile, riapre la Murazzi Student Zone, spazio di 650 metri quadri con 270 posti dedicato agli studenti torinesi. Con 6 mesi di lavori e uno stanziamento di oltre 50mila euro sono stati rimessi a nuovo impianti elettrici, intonaco, porte, arredi e servizi igienici. Viene così restituito alla città uno spazio che era frequentato da oltre 500 studenti al giorno.

"Da oggi - spiega Paolo Romano, che gestisce la Student Zone - riapriamo con orario 9-19 con l'obiettivo di estenderlo, forti della sperimentazione di una studioteca 24 ore che in 20 giorni aveva registrato la presenza di più di 7 mila studenti nella fascia oraria estesa". Per l'assessore comunale Marco Giusta "la riapertura è fondamentale in una città che ha fame di spazi per studenti". Spazi e servizi, aggiunge il presidente della Commissione Urbanistica Damiano Carretto "che come amministratore vogliamo ampliare, per fare di Torino una città sempre più universitaria".