Stampa Spagna,Barca interessato a Pjanic

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Il Barcellona sarebbe interessato a Miralem Pjanic, il Real Madrid osserva incuriosito. Secondo il quotidiano spagnolo 'El Mundo Deportivo', il centrocampista bosniaco della Juventus sarebbe un obiettivo di mercato dei blaugrana: viste le difficoltà ad arrivare a Eriksen, centrocampista del Tottenham, e considerando la necessità della Juventus di fare cassa per tentare l'assalto a Milinkovic, i catalani sarebbero tentati ad iniziare la trattativa. Secondo il quotidiano spagnolo anche il Real Madrid sarebbe interessato, seppur in posizione più defilata vista l'incognita in panchina.