Ferrero: accordo per uso nocciole lucane

(ANSA) - POTENZA, 6 GIU - La rete "Basilicata in guscio" e la Ferrero - che ha uno stabilimento a Balvano (Potenza) che produce molti tipi di merendine - hanno raggiunto un accordo per l'acquisto da parte del gruppo alimentare del 75 per cento delle nocciole prodotte in Basilicata per i prossimi 20 anni.

L'accordo - "il secondo di questo tipo sottoscritto in Italia ma il primo al Sud" - garantisce ai produttori "in ottica di lungo periodo un prezzo minimo di acquisto", fornendo loro alcuni supporti a garanzia anche dei consumatori dei prodotti Ferrero e dell'ambiente.