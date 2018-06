Auto, Torino affronta sfida mobilità

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - "Torino è capitale dell'auto, pronta ad affrontare le sfide sulla mobilità dei prossimi dieci-quindici anni". Lo ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino all'inaugurazione del Salone di Torino. "Dobbiamo trovare nuove risposte", ha aggiunto la prima cittadina.

All'inaugurazione era presente il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, alla sua prima uscita ufficiale nel suo nuovo ruolo all'interno dell'esecutivo. ""È un periodo importante di passaggio da una mobilità inquinante a una sostenibile. Gli investimenti dei costruttori sono positivi, c'è l'impegno mio personale e del ministero ad accompagnarli nel modo migliore per creare lavoro e migliorare la qualità della vita", ha detto, esprimendo poi parole di elogio per il Salone dell'Auto Parco del Valentino, giunto quest'anno alla quarta edizione. "E' una manifestazione straordinaria per gli appassionati di auto e per gli operatori - ha sottolineato -. Ho vissuto un anno e mezzo a Torino. Non penso ci possa essere miglior battesimo per me".