A Azimut Grande il Best of the Best

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Azimut Grande 35 Metri ha vinto il prestigioso riconoscimento "Best of the Best" attribuito ogni anno da Robb Report, rivista internazionale di nautica tra le più autorevoli del settore lusso. Azimut Grande (exterior design di Stefano Righini, interior design di Achille Salvagni) è l' ammiraglia del cantiere di Avigliana (Torino) e questo è il suo sesto premio internazionale. La giuria dell'edizione statunitense di Robb Report l' ha scelto come miglior motoryacht nella categoria tra i 100 e i 200 piedi. E' dotato, tra l'altro, di due beach club e di una beach area di 12 metri quadri. (ANSA)