Hangar Book premia 5 editori piemontesi

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - 'Edizioni del Capricorno', 'Il leone verde', 'Graphot', 'Hopefulmonster', tutte e quattro di Torino e 'Scrittura pura', di Asti, sono le 5 case editrici vincitrici della prima call di Hangar Book, progetto unico in Italia dedicato al sostegno dell'editoria, promosso dall'Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, dal Circolo dei lettori e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. I cinque editori verranno ora affiancati da esperti per sei mesi al fine di migliorare la propria impresa attraverso due principali aree di lavoro: il project management e la comunicazione strategica. I cinque editori coprono più settori, dal turismo e dall'escursionismo delle Edizioni del Capricorno e di Graphot, anche specializzata in storia e tradizione piemontese, cucina, sport e thriller, all'accudimento e genitorialità de Il leone verde, alla filosofia, arte e scienze di Hopefulmonster, alla narrativa europea di Scrittura Pura.