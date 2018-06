CinemAmbiente, vince Genesis 2.0

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Ha vinto il film svizzero 'Genesis 2.0' di Christian Frei e Maxim Arbugaev, documentario sui ricercatori di zanne di mammut estinti che stanno tornando alla luce per lo scioglimento dei permafrost, il 21/o Festival CinemAmbiente, che si è chiuso il 5 giugno a Torino dopo una settimana di proiezioni seguite da oltre 15.000 persone.

Il film, che testimonia anche il sogno di questi ricercatori di ricostruire i mammut clonandone il Dna, proponendo la visione di un uomo che si crede sempre di più Creatore di nuovi mondi, ha ricevuto il Premio Asja.energy come miglior documentario.

Il premio del Pubblico Iren è invece andato a 'Do you Trust this Computer' dell'americano Chris Paine, sulle trasformazioni nell'essere umano dovute al digitale e allo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. "Il pubblico cerca nel festival risposte e stimoli sempre più precisi", dice il direttore e ideatore Gaetano Capizzi, la cui carica è in scadenza e che è in predicato di venire rinnovato.