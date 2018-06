Chiamparino,no Tav?Devono passarmi sopra

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - "Finché sono qui prima di bloccare la Torino-Lione devono passare sul mio corpo": lo afferma il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino nell'aula del Consiglio regionale. "Fermare la Tav - rimarca - vuol dire privare Piemonte e NordOvest per i prossimi 50 anni di un flusso merci che se non passa da qui si sposterà a nord delle Alpi. Dal Consiglio regionale mi attendo un segnale forte che impegni la Giunta a chiedere un incontro urgente col Governo per impedire un grave danno al Piemonte e all'Italia".

"Sulla Tav è il momento che le forze del Piemonte che credono nella crescita e nello sviluppo facciano sentire la loro voce", aggiunge ringraziando le forze politiche che in Consiglio regionale, dalla Lega a Forza Italia, sono a favore della Torino-Lione. "E' un momento cruciale - sostiene nell'ambito di una comunicazione sull'opera chiesta dall'esponente dei Moderati Carla Chiappello - nel quale chi vuole una crescita sostenibile deve agire".