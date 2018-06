Carabinieri,risposto a domanda sicurezza

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - "Con l'aumento del 18% delle persone tratte in arresto e la contrazione dei principali reati, la nostra azione ha fornito una risposta concreta alla domanda di sicurezza dei cittadini". Lo afferma il comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale Mariano Mossa, che ha fatto il punto sull'attività svolta in occasione del festa per la fondazione dell'Arma.

"In 1.265 Comuni, quello dei carabinieri è l'unico presidio.

Pensiamo sia stato un anno positivo: oltre il 70% dei cittadini si rivolge a noi e questo ci spinge a fare sempre di più", aggiunge il generale Mossa.

La festa per la fondazione del corpo alla caserma Cernaia, a Torino. Tra le autorità presenti il prefetto Renato Saccone, il questore Francesco Messina, il procuratore generale del Piemonte Francesco Saluzzo, il presidente della Regione Piemonte e del Consiglio regionale, Sergio Chiamparino e Nino Boeti, il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci e l'assessore comunale alla Sicurezza, Roberto Finardi.