Torino, un centinaio bimbi non in regola

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Sono un centinaio, a Torino, i bambini che frequentano nidi e materne comunali non in regola con i vaccini. Sono infatti 245 le lettere inviate dal settore Servizi educativi, per quanto riguarda i servizi comunali, alle famiglie irregolari. I dati sono stati forniti in Consiglio comunale, in risposta ad una interrogazione del Pd, dall'assessora comunale all'Istruzione Federica Patti.

"Nei giorni successivi all'invio della raccomandata - ha precisato Patti - sette famiglie hanno ritirato i figli da scuola, 84 hanno presentato la documentazione comprovante gli adempimenti, 137 non l'hanno presentata e 17 sono oggetto di approfondimento".

Delle 137 famiglie che non avevano presentato la documentazione, dopo l'invio della raccomandata "32 hanno presentato i documenti che provano la regolarità della loro situazione" ha proseguito la Patti.