(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Torino celebra Yves Saint Laurent, le sue creazioni e le sue "passioni estreme". Una settimana di sfilate, mostre, incontri, workshop in atelier e gallerie d'arte, proiezioni di film e un'asta benefica per celebrare il mito di uno dei più grandi stilisti contemporanei. E' dedicata a lui la prima rassegna di 'Iconica', nuovo format pensato per raccontare "scorci di vita, genio e follia, pubblico e privato, successi e tormenti de grandi maestri". 'Ives Saint Laurent - L'amour fou' (10-16 giugno) è realizzata con il patrocinio della Città di Torino, della Camera di commercio del capoluogo piemontese e di Atout France. Il tema è ispirato al titolo del docufilm del regista/fotografo Pierre Thoretton. Tutto ruota attorno agli "amori senza misura" dello stilista, per gli oggetti d'arte, la letteratura e la pittura, la creazione, partendo dalle bambole di carta disegnate da bambino; per il compagno di una vita Pierre Bergé. La rassegna parte con una preview al Palazzo della Luce e termina con un'asta benefica.