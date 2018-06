Smi, fino a metà mese nuvole e temporali

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Nuvole e temporali almeno fino a metà giugno. Le previsioni a medio termine di Smi (Società meteorologica italiana) non lasciano ancora intravvedere cambiamenti nelle condizioni meteo spesso perturbate. A parte una parentesi più soleggiata, domani, prevarranno nuvole, rovesci e temporali. Dalla settimana prossima, però, le correnti di aria umida e temperata potrebbero essere intervallate da "impulsi d'ara più fredda a tratti".

Oggi i temporali sono finora stati più intensi sulle province di Cuneo e Torino: la rete di stazioni meteo di Arpa Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha regisrato 34.4 mm a Sampeyre, in Valle Varaita, 40 al Colle Barant, 32.2 a Upega, nell'alta Valle Tanaro.