Pininfarina a Salone Auto Torino

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Pininfarina si fa in sei per il Parco Valentino Salone Auto Torino, che prenderà il via mercoledì. Alla Mostra dei Prototipi, allestita al Parco Valentino fino al 10 giugno, i visitatori potranno ammirare la Lancia Florida II, la Sigma Grand Prix e le Ferrari Mythos e Sergio.

Un altro capolavoro Pininfarina, la Jaguar XJS - prototipo di uno spider 2 posti su pianale XJ coupé che Pininfarina espose per la prima volta al Salone di Birmingham del 1978 - sfilerà invece per le vie di Torino la sera del 6 giugno durante la Supercar Night Parade con un driver d'eccezione, il presidente Paolo Pininfarina.

All'arrivo all'aeroporto di Caselle, invece, i turisti saranno accolti dalla futuristica concept car Sintesi, Granturismo sportiva a 4 porte e 4 posti, che anticipava già nel 2008 i temi dell'auto autonoma e interconnessa con l'ambiente circostante.